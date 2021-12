Schlammlawine drang in Ferienwohnung: Urlauberfamilie evakuiert

Die Schlammmassen waren in das Gebäude eingedrungen und hatten das Erdgeschoß knöcheltief bedeckt. Verletzt wurde niemand. Die Urlauber hatten geschlafen, als die Mure in das Gebäude eindrang. Sie wurden in einem Hotel untergebracht.

Zu dem Murenabgang in Hirschegg (Bezirk Bregenz) war es in der Parzelle "Am Sonnenbühl" durch die schweren und stark anhaltenden Regenfälle am Mittwoch gekommen. Die Mure verstopfte nach Angaben der Polizei Abwasserrohre und verschiedene Schächte. Weiters drang der Schlamm in zwei Garagen ein und beschädigte zum Teil die dort verwahrten Gegenstände.