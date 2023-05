Salzburg: Einbrecher schlief mit Beute auf Parkbank ein

Donnerstagfrüh haben Polizisten im Andräviertel in Salzburg einen schlafenden Mann auf einer Parkbank kontrolliert - neben sich hatte er offensichtlich Diebesgut. Die Beamten fanden originalverpackte Elektroartikel in mehreren Taschen - in die Firma, deren Name auf den Produkten stand, war in der Nacht eingebrochen worden. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen und in der Nähe lagen weitere Elektrogeräte herum, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Der Mann konnte keine Aussage machen, da er durch diverse Substanzen beeinträchtigt war, also nahm die Exekutive ihn fest. Später ordnete die Amtsärztin eine Untersuchung des 27-jährigen Afghanen im Uniklinikum an. Er hatte unter anderem Laptops, Handys, einen Werkzeugrucksack, eine Deckenleuchte und ein Stanleymesser gestohlen und wird angezeigt. Die entwendeten Gegenstände wurden dem Inhaber wieder zurückgegeben.

