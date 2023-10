Polizei half: Freier bekam 300 Euro Anzahlung zurück

Die Frau verschanzte sich in der Wohnung - eine Sondereinheit der Polizei rückte an. (Symbolbild)

Als der 39-Jährige am Dienstag an ihrer Wohnungstür war, schnappte sie sich laut Polizei die 300 Euro "Anzahlung" und schloss die Tür wieder. Der Freier ließ sich aber nicht abwimmeln und rief die Polizei zu Hilfe. Schließlich wurde die Wohnungstür der Frau gewaltsam mit einer Ramme geöffnet.

Der 39-Jährige hatte die Frau über eine Dating-Plattform kontaktiert, dort machte sie ihm auch das Angebot: Sex für 600 Euro. Ihr Freund würde so lange im Nebenzimmer warten und "aufpassen".

Nachdem sich die Frau die 300 Euro geschnappt hatte, er nicht in die Wohnung gelassen wurde und auch sein Geld nicht zurück bekam, rief der 39-Jährige die Polizei. Weil die Frau und deren Freund, der ebenfalls in der Wohnung war, auf Klopfen und Kontaktversuche nicht reagierten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung an. Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) mussten für die gewaltsame Wohnungsöffnung anrücken. Die 300 Euro wurden dem 39-Jährigen zurückgegeben, die Frau wurde auf die Polizeiinspektion gebracht. Sie wird angezeigt.

