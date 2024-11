Pflegebedürftiger 85-Jähriger hortete mehr als 200 Waffen in Wohnung

Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch am frühen Nachmittag in der Wohnung des 85-Jährigen in Wien Liesing. Mobile Pflegerinnen wollten routinemäßig nach dem Mann sehen, als dieser plötzlich zu einem Messer gegriffen haben soll. Die Frauen liefen aus dem Haus und riefen den Notruf.

Die Polizei hielt Nachschau und stieß in der Wohnung des Mannes auf auf regelrechtes Waffenarsenal: Sie fanden 200 Stück Langwaffen, mehrere Faustfeuerwaffen, Schwerter, Munition und Schwarzpulver. Die Beamten stellten das Material sicher.

Gegen den 85-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wird wegen des Verdacht der Nötigung gegen den Wiener ermittelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.