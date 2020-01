Österreicher kauften mehr Waffen

In Amerika sind sie in den Haushalten kaum wegzudenken, nun erobern Waffen auch Österreich immer stärker. Denn im Vorjahr sind so viele Handfeuerwaffen wie noch nie an Privatpersonen verkauft worden. Insgesamt waren es 64.870 Gewehre und Faustfeuerwaffen, die an neue Besitzer gingen.

Das für 2019 ohnehin prognostizierte Plus fiel überraschend hoch aus: "Mit dem Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde selbst das Rekordjahr 2015 in den Schatten gestellt", hieß es gestern vom Branchenradar Handfeuerwaffen. Die Generalimporteure und Handelsvertretungen setzten mit dem Verkauf rund 55,7 Millionen Euro um – "auch das war ein Rekord." Der Großteil der Zuwächse geht auf Gebrauchtwaffen zurück: 25.870 gebrauchte Gewehre und rund 21.000 gebrauchte Faustfeuerwaffen wanderten über die Ladentheken. Das ist in beiden Fällen eine Steigerung um zehn Prozent.

Weniger Interesse zeigten die Österreicher hingegen an neuen Waffen: 18.000 Stück wechselten den Besitzer, aber auch da ist eine Steigerung um 1,4 Prozent verzeichnet worden. Derzeit sind in Österreich 1,08 Millionen Waffen (Kategorie B, C und D) in privatem Besitz. Im Vorjahr kamen mehr als 100.000 Neuanmeldungen dazu.