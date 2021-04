Österreich hat seine erste Regimentschefin

Oberstleutnant Jasmine Krutzler ist somit die erste Regimentskommandantin Österreichs.

Verteidigungsministerin Tanner hob hervor, als wie wichtig sich die Versorgungstruppe des Bundesheeres in den Corona-Monaten erwiesen hätte. Dies habe begonnen mit der Unterstützung im Bereich Lebensmittelversorgung, Lagerhaltung und Postverteilung. "Dazu kam noch das Verteilen von Masken und Desinfektionsmittel an die Gesundheitsbehörden", sagte Tanner. All dies geschehe oft unbemerkt, sei aber essenziell. "Nun übernimmt eine ausgesprochen erfahrene Soldatin diese Führungsaufgabe." Krutzler stellte in ihrer Ansprache ihre Soldaten in den Mittelpunkt: "Sie sind der zentrale Teil des Regiments." Die Kommandoübergabe sei nicht nur ein Ereignis für sie, sondern auch "für das Bundesheer, es ist ein Meilenstein in der Gleichstellung von uns Truppenoffizierinnen". Sie führe gerne Menschen, treffe gerne Entscheidungen und wolle ein Vorbild für ihre Umgebung sein.

Krutzler wurde im September 1975 in Graz geboren, aufgewachsen ist sie in der Nähe von Gleisdorf, ihren Wohnsitz hat sie in Niederösterreich. Das von ihr angegebene Hobby Schießen mag für eine Offizierin nicht überraschend sein, Schmieden hingegen schon. Krutzler hat in ihrer Garage eine kleine Esse und fertigt Messer an – wenngleich sie sich zuletzt nicht wie gewünscht ihrer Leidenschaft widmen konnte.