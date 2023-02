Mann schoss in Wohnung um sich

Cobrabeamte drangen in die Wohnung des Mannes ein.

Gegen 1 Uhr Früh alarmierte ein Nachbar die Polizei. Der 52-Jährige, gegen den ein Waffenverbot bestand, verbarrikadierte sich aber in seiner Wohnung. Polizeieinheiten der SIG und Cobra öffneten die Tür und nahmen den Mann in seinem Schlafzimmer fest. Er war allein in der Wohnung.

Bei der Festnahme bedrohte er zudem zwei Beamte mit dem Umbringen, hieß es. In der Wohnung wurden bereits abgefeuerte sowie nicht abgefeuerte Munition, ein Kleinkalibergewehr und eine geringe Menge Cannabis gefunden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.