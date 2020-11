Lkw-Anhänger auf der A1 in Vollbrand

Drei Feuerwehren standen am Dienstagabend auf der A1 zwischen St. Valentin und Haag im Einsatz: Ersten Informationen zufolge war gegen 19:10 Uhr ein mit Altreifen beladener Lkw-Auflieger in Brand geraten. Der Anhänger konnte noch vom Zugfahrzeug getrennt und am Seitenstreifen abgestellt werden, bevor er vollkommen in Flammen aufging.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Enns, St. Valentin und Haag gingen unter schweren Atemschutz gegen das Feuer vor. Der Einsatz dauerte am Dienstagabend noch an. Zwischen St. Valentin und Haag kam es in Fahrtrichtung Wien zu Verkehrsbehinderungen, meldete die Asfinag.