Keine stille Nacht für Feuerwehr in Wiener Neustadt

Dabei wurden laut einer Aussendung u.a. ein Vogel aus einem Abzugsrohr gerettet und ein Pkw aus dem Graben gezogen. Außerdem wurde die Feuerwehr zu einem Gasgebrechen, einem Kaminbrand sowie zu zwei Sturmeinsätzen und zu einem Brandverdacht gerufen.

Am Vormittag hatte die Polizei ein loses Bauteil aus Blech auf einem Dach im Zehnerviertel gemeldet, das von der Drehleiter aus mit einem Trennschleifer entfernt werden musste. Später wurde ein Baum gefällt, der auf die Brunnerstraße zu stürzen gedroht hatte.

Am Flugfeld steckte ein kleiner Vogel in einem Abzugsrohr fest und wurde befreit. Um die Mittagszeit wurde eine fehlerhaft ausgelöste Brandmeldeanlage kontrolliert.

Gegen 16.30 Uhr meldete ein Bewohner Rauch in einem Dachstuhl. Bei einer ersten Nachschau durch die Feuerwehr wurde ein massiv erhöhter Kohlenmonoxidwert nachgewiesen. Die Feuerwehr führte Belüftungsmaßnahmen durch und verständigte den zuständigen Rauchfangkehrer.

Am Abend verlor ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der B54 ab. Das Auto kippte zur Seite und blieb liegen. Der Pkw wurde mittels Kran aus dem Graben gezogen.

In der Nacht folgte dann der letzte Einsatz. Bei einem vermeintlichen Gasaustritt wurden glücklicherweise keine erhöhten Messwerte nachgewiesen, so die FF Wiener Neustadt in ihrer Bilanz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.