Kärntner feiern 100 Jahre Volksabstimmung

Heute, Samstag, jährt sich die Kärntner Volksabstimmung zum 100. Mal. Zum Festakt in Klagenfurt wird mit dem slowenischen Staatspräsident Borut Pahor erstmals ein Vertreter des südlichen Nachbarlandes erwartet.

Gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen will er im Kärntner Landhaus das Wort ergreifen. Im Vorfeld des Jahrestags plädierten die Präsidenten für europäische Zusammenarbeit und den Schutz der jeweiligen Minderheiten, auch der deutschsprachigen in Slowenien.

Seine Teilnahme am Klagenfurter Volksabstimmungsgedenken sei "ein Schwimmen gegen den Strom" angesichts der zunehmenden "Auffassungsunterschiede auf nationaler, aber auch europäischer Ebene", sagte Pahor. Bei der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 hatte sich der damals überwiegend slowenischsprachige südliche Landesteil für die Angliederung an Österreich entschieden. Entgegen den Zusicherungen war die slowenische Volksgruppe nach der Abstimmung einer jahrzehntelangen Unterdrückung und Assimilierungspolitik ausgesetzt.

