In Garage gegrillt: 14 Rauchgasvergiftungen

Mit Rauchgasvergiftung sind am Wochenende 14 Mitglieder einer Familie aus dem Bezirk Horn in niederösterreichische Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Landespolizeidirektion in St. Pölten berichtete am Montag von Opfern im Alter von fünf bis 82 Jahren.

Zu dem Notfall war es beim Grillen gekommen. "Christophorus 2" und mehrere Rettungswagen rückten aus.

Beim Eintreffen von Beamten der Polizeiinspektion Geras am Samstagnachmittag bei einem Wohnhaus in Drosendorf-Zisserdorf hatte ein 55-Jähriger mitgeteilt, dass er in der Garage gegrillt und die Familie im angrenzenden Stüberl gefeiert hätte.

"Immer wieder gelüftet"

Dabei habe er immer wieder das Garagentor zwecks Lüftung geöffnet, auch alle Fenster seien gekippt gewesen. Außerdem sei die Tür in den Garten sehr oft aufgemacht worden.

Nachdem der Mutter des Mannes übel geworden war, hätten kurz darauf fast alle Familienmitglieder über Schwindelbeschwerden geklagt. Daraufhin sei die Rettung alarmiert worden, teilte die Polizei mit.

Die Opfer wurden in die Landeskliniken Horn, Hollabrunn, Zwettl und Waidhofen an der Thaya sowie in das Universitätsklinikum Krems transportiert.

