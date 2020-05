Heimwerker löst mit Bretter-Transport Kopfschütteln aus

"Den Mindestabstand hat er jedenfalls eingehalten", witzeln die User im Netz. Und auch mehrere Kunden eines Baumarktes im niederösterreichischen Brunn im Felde in der Gemeinde Gedersdorf (Bezirk Krems) mussten wohl schmunzeln, als sie am Mittwoch auf dem dortigen Parkplatz einen Mann beobachteten, der vergeblich versuchte, mehrere Latten von mehr als drei Metern Länge in seinen roten VW Kombi zu laden.

Kilometerweit gefahren

Zahlreiche Fotos und Videos, die in sozialen Medien vielfach geteilt wurden, zeigen, wie der Heimwerker zuerst versucht, die Bretter im Kofferraum zu transportieren, sich dann aber umentscheidet und das Ladegut notdürftig am Autodach festzurrt. Mit den Nut- und Federbrettern, die auf dem Dach quer und weit über das Fahrzeug hinausragten, dürfte der Mann immerhin mit eingeschalteter Warnblinkanlage kilometerweit gefahren sein, bevor er von der Polizeistreife gestoppt wurde:

Die Beamten der Polizeiinspektion Hadersdorf werden wohl ihren Augen nicht getraut haben. Nicht nur, dass die Bretter in mehreren Packungen beidseitig 160 Zentimeter über den Fahrzeugrand hinausragten. Sie waren laut Polizeibericht zudem lediglich untereinander mit Zurrgurten gesichert. Das lose Ende eines der beiden Gurte war am Heckscheibenwischer, das andere lose Ende an der Dachreling angebunden.

Nicht zuletzt setzte der 37-Jährige am Steuer seine Fahrt zunächst fort, obwohl er zum Anhalten aufgefordert worden war. Der Einheimische wurde letztlich gestoppt und der Bezirkshauptmannschaft Krems angezeigt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.