Günstige Aussichten auf weiße Weihnachten in Österreich

Wie die Experten von Geosphere Austria prognostizierten, soll ein Tiefdruckgebiet zu - auch heftigerem - Schneefall im Westen führen. Das Wochenende wird allerdings noch mild.

In der ersten Tageshälfte ist es am Freitag verbreitet dicht bewölkt und vor allem im Bergland schneit es teils bis in tiefe Lagen hinab. Im Norden und Osten mischen sich unterhalb von rund 500 Meter Seehöhe auch Regentropfen hinzu. In der zweiten Tageshälfte klingt der Niederschlag ab und die Wolken lockern besonders in Ober- und Niederösterreich auf. Die Frühtemperaturen umspannen minus drei bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwei bis acht Grad.

Am Samstag in der Früh halten sich noch lokale Nebelfelder, sonst scheint verbreitet die Sonne. Nur im Westen ziehen bereits Wolkenfelder durch. Diese breiten sich im Tagesverlauf nach Osten hin aus und sonnige Abschnitte werden seltener, im Süden und Südosten bleibt es aber sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Wienerwald teils lebhaft aus Südwest bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sieben bis plus zwei Grad, die Nachmittagstemperaturen bei zwei bis acht Grad.

Südlich des Alpenhauptkammes gibt es am Sonntag anfangs regionale Auflockerungen, sonst überwiegt mit Störungseinfluss ganztägig trübes Wetter mit tagsüber Schneeregen und Regen, oberhalb 800 Metern bis 1.100 Metern auch Schneefall. Zwischen Osttirol und dem Südburgenland sowie inneralpin besteht auf gefrorenem Boden vorübergehend auch die Gefahr von gefrierendem Niederschlag. Frühtemperaturen reichen von minus acht bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen von plus zwei bis sechs Grad.

Ergiebiger Schneefall

Unter Tiefdruckeinfluss erreicht am Montag ein weiteres Niederschlagsband von Westen her Österreich, mit ergiebigem Schneefall entlang der Alpennordseite. In tiefen Lagen geht der Schneefall teils auch in Schneeregen oder Regen über. Bis zum Abend breiten sich die Niederschläge bis zum Alpenostrand aus. Davor ist es im Osten und Süden niederschlagsfrei und veränderlich bis stark bewölkt. Frühtemperaturen: minus fünf bis plus zwei Grad, Tageshöchsttemperaturen: ein bis sechs Grad.

Am Heiligen Abend am Dienstag liegt Österreich zwischen einem Tiefdruckkomplex über dem Schwarzen Meer sowie der Ägäis und einem Hochzentrum über der Biskaya in einer kalten, nördlichen Strömung. Damit schneit es vor allem entlang der Alpennordseite zwischen Vorarlberg und dem Industrieviertel immer wieder, in den Nordstaulagen schneit es tagsüber auch ergiebig. Vor allem am Nachmittag gehen dann einzelne Schneeschauer auch im östlichen Flachland nieder. Die Frühtemperaturen liegen bei minus fünf bis plus ein Grad, die Höchsttemperaturen bei minus zwei bis plus fünf

