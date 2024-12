In den Salzkammergut-Bergen fallen ab Sonntag große Neuschneemengen

Das Tauwetter im Salzkammergut kam früher und bleibt kürzer als gewohnt: In 2200 Metern Seehöhe zeigte das Thermometer gestern Vormittag bereits drei Grad an, in 1500 Metern Seehöhe waren es acht. In den vergangenen Jahren war auch der Heilige Abend in allen Höhenlagen meist eine recht milde Angelegenheit.

Doch heuer scheint sich der Winter an den Weihnachtsfeiertagen zu besinnen: Bis zum Stefanitag, 26. Dezember, wird auf den Bergen rund ein Meter Neuschnee erwartet. Wie tief dieser Schnee ins Tal rieselt, ist noch nicht absehbar: "Die Schneefallgrenze liegt vorerst bei 400 Metern Seehöhe, wird aber zwischenzeitlich immer wieder steigen", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der Geosphere Austria (ehemals ZAMG). Beginnen wird das Neuschneeereignis voraussichtlich am Sonntag und soll zumindest bis Mittwoch, 25. Dezember, andauern. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es bereits in der Nacht auf morgen, auch am Freitagvormittag fällt zwischen 500 und 900 Metern Seehöhe Schnee.

Weil die großen Neuschneemengen in Verbindung mit starkem Nordwestwind (bis zu 80km/h im Gebirge) fallen werden, ist mit einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr zu rechnen. Kritisch für Wintersportler, die abseits gesicherter Pisten unterwegs sind, wird dann der erste sonnige Tag, der nach aktueller Prognose ausgerechnet der Stefanitag sein wird. "Es wird milder und der Schnee kann sich dann setzen. Derzeit sieht es nach einer Hochdruckwetter-Phase aus", sagt Ohms.

Die turbulente Wetterphase rundet ein ebenso turbulentes Jahr im Salzkammergut ab: Von Jänner bis August war es deutlich zu warm (im Februar sogar sechs Grad über dem langjährigen Mittel), der September brachte zunächst vier Tropentage (mehr als 30 Grad) und danach mehr als eineinhalb Meter Neuschnee in den Bergen. Das geht aus den Daten von Christian Brandstätter, Meteorologe aus Seewalchen am Attersee, hervor.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger