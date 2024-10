Gelikt, gefakt: Neue Regeln für die deutsche Sprache

Der Rechtschreibrat hat neue Regeln festgelegt. Die wichtigsten Neuerungen betreffen Anglizismen, Beistrichsetzung, Schreibung mit „ph“ oder „f“ und den Genitiv-Apostroph.

So ist es ab Herbst 2025 erlaubt, bei „Peter’s Würstelstand“ zu speisen. Genauso besteht aber auch „Peters Würstelstand“ weiter. „Die Verwendung des Apostrophs zur Abgrenzung des Genitiv-s bei Eigennamen ist möglich, wenn die Gesamtkonstruktion ein Eigenname ist“, heißt es in der neuen Fassung des Amtlichen Regelwerks der deutschen Rechtschreibung.

Normen für Anglizismen

Erstmals wurde auch die Schreibweise von Anglizismen normiert. So werden Zusammensetzungen aus zwei Substantiven entweder mit Bindestrich oder zusammengeschrieben – etwa Homeoffice/Home-Office oder Midlifecrisis/Midlife-Crisis. Bei unübersichtlichen Zusammensetzungen wird die Variante mit Bindestrich bevorzugt.

Substantive aus dem Englischen, die sich aus Verb und Adverb zusammensetzen, werden mit Bindestrich geschrieben, das Adverb klein: etwa Check-in oder Make-up. Wird die Lesbarkeit nicht beeinträchtigt, können diese Wörter auch zusammengeschrieben werden (zum Beispiel Stand-by oder Standby). Wörter wie Lockdown, Layout oder Countdown werden zusammengeschrieben.

Englische Verben, die im Deutschen verwendet werden, bekommen eine deutsche Flexionsendung. Eine Ausnahme gibt es für Wörter, die auf ein stummes

-e enden: „Diese Nachricht ist gefakt/gefaked“ – beide Versionen sind möglich. Geht es aber um eine „gefakte Nachricht“, kommt eine weitere Endung hinzu. Dann ist nur noch die Version mit der Endung auf -t möglich.

"f" statt "ph"

Dem „ph“ geht es bei den neuen Regeln an den Kragen – während Wörter mit dieser Schreibweise in den Fachsprachen erhalten bleiben, müssen sie in der Alltagssprache mit „f“ geschrieben werden. Teilweise sind beide Varianten möglich, etwa bei Fantasie/Phantasie oder Delfin/Delphin. Wörter wie Alphabet, Physik oder Chlorophyll werden weiterhin mit „ph“ geschrieben.

Bei der Beistrichsetzung gab es ebenfalls eine Änderung: Bei erweiterten Infinitivgruppen wird nun immer ein Beistrich gesetzt. „Es ist möglich, morgen zu kommen“, „Früher dachte man, die Erde sei eine Scheibe“ – diese Beispiele werden angeführt.

Aus dem Alltagsgebrauch

„Der Rechtschreibrat legt nicht willkürlich fest, wie etwas geschrieben wird“, sagt Christiane Pabst, Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs. „Stattdessen beobachtet er sehr genau, wie in deutschsprachigen Regionen Sprache verwendet wird.“ Somit mache er zur Regel, was sich bereits im Alltagsgebrauch durchgesetzt habe. (kos/hip)

Nähere Infos unter rechtschreibrat.com

