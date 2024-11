Freikarten mit Zusatzkosten ärgern Zirkusbesucher

Einen knappen Monat gastierte der Zirkus Alex Kaiser im Wiener Gasometer. Um die Vorstellungen zu bewerben, wurden an Wiener, die in der Umgebung wohnten, Freikarten verteilt. So auch an die Jennifer L.

"Wir wollten sowieso gerne den Zirkus besuchen, haben uns also sehr über die Freikarten gefreut", sagt die 23-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Freund machte sie sich auf dem Weg zur Manege. Als sie in das Zelt gehen wollten, wurden die beiden vorher noch zur Kassa geschickt, wo sie die Freikarten, auf denen auch der Hinweis "Tierschaupflicht" aufgedruckt war, gegen richtige Karten umtauschen sollten.

Erst an Kassa auf Preis hingewiesen

An der Kassa hing dann ein Zettel mit dem Aufdruck "Tierschaupflicht: 7 Euro pro Person". Auf der Freikarte war laut Jennifer nicht darauf hingewiesen worden, dass die Tierschau mit zusätzlichen Kosten verbunden sei. "Also habe ich mich an der Kassa beschwert." Nach einer Diskussion mit dem Mitarbeiter wurden die junge Frau und ihr Begleiter schließlich gebeten, das Gelände zu verlassen.

"Es ging mir gar nicht so sehr um die 14 Euro, sondern ums Prinzip", sagt Jennifer. Hinter ihr sei eine Mutter mit mehreren Kindern gestanden, für die der Aufpreis deutliche Kosten bedeutet hat. "Die hat zu mir gesagt sie findet das auch nicht okay aber sie bleibt halt jetzt wegen der Kinder", sagt die junge Frau. Zu diesem Zeitpunkt war die Schlange vor der Kassa auch schon lange, die Leute hätten erst ganz vorne von dem Preis erfahren.

Ticket-Hotline hätte über Zusatz-Preis informiert

Vom Zirkus heißt es auf Anfrage, dass es bisher keine Beschwerden über den Preis der Tierschau gegeben habe. Die Freikarten waren eine Werbeaktion für Wien, die es in dieser Form künftig so nicht mehr geben wird. "Wir haben 40 Tiere. Von dem Eintrittsgeld wird unter anderem ihr Futter bezahlt. Über den Preis wird man bei unserer Ticket-Hotline informiert", sagt Betreiber Alex Kaiser. Die Tierschau sei eben ein Extra zusätzlich zur zweistündigen Show und dieses müsse auch extra bezahlt werden, sagt der Betreiber.

Bei der Arbeiterkammer Wien seien inzwischen vereinzelt Beschwerden über die angeblichen Freikarten eingegangen, heißt es. Man müsse mit dem Begriff "Irreführung" sehr vorsichtig sein. Grundsätzlich gelte aber, wenn der Eindruck erweckt wird, dass etwas gratis sei, muss der Kunde auch durch die aufgedruckte "Tierschaupflicht" nicht automatisch von einer Zahlungsverpflichtung ausgehen, heißt es von der Arbeiterkammer.

