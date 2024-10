Die grenzenlose Freiheit unter der Zirkuskuppel

Die Zirkusfamilie Althoff-Degen gewährte in Micheldorf Einblicke in ihr buntes Leben im Dienste des Publikums.

... "am Montag bin ich dann ins Krankenhaus gefahren, habe dort meinen jüngsten Sohn Leandro geboren und am Donnerstag war ich schon wieder bei der Vorstellung dabei." Die mittlerweile 42-jährige Karina ist Tourneeleiterin des kleinen, seit zwanzig Jahren quer durch Österreich tingelnden Althoff-Ablegers. Bis heute reisen unzählige Zirkusse dieser bis in das Jahr 1660 zurückverfolgbaren Artisten- und Zirkusdynastie Althoff – damals wurde im Ort Freialdenhoven im heutigen