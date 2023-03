Dritte Bombendrohung innerhalb kurzer Zeit an Schule

Dieses Mal wurde eine Drohbotschaft auf Slowenisch an einem WC des Bundesgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt hinterlassen. Laut Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg wurde die Schule evakuiert, die rund 500 Schülerinnen und Schüler wurden in eine Sporthalle in der Nähe gebracht. Die Durchsuchung des Gebäudes lief zu Mittag noch.

Am vergangenen Dienstag hatte es ebenfalls am WC der Fachberufsschule St. Veit an der Glan eine Bombendrohung gegeben, zwei Tage später folgte eine an der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt. Die Gebäude waren evakuiert und durchsucht worden, Sprengstoff oder gefährliche Gegenstände wurden aber nicht gefunden.

