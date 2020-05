Coronavirus: Reproduktionszahl liegt in Österreich wieder über Eins

Die effektive Reproduktionszahl der Coronavirus-Ansteckungen ist nach einer am Montagabend veröffentlichten Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zuletzt wieder gestiegen.

Eine effektive Reproduktionszahl unter dem Wert von Eins sagt aus, dass die Infektionen im Abnehmen sind. Der nun erfolgte Anstieg dürfte nach derzeitigem Wissensstand zumindest auf einen Cluster in je einem Postverteilerzentrum in Niederösterreich und Wien zurückzuführen sein.

Dies erscheint angesichts der mittlerweile deutlich gesunkenen Fälle übermäßig dramatisch. In einigen Bundesländern gab es über Tage keine einzigen neuen Corona-Infektionen. Werden hier wenige neue Fälle festgestellt, erscheint eine "Steigerungsrate" nur artifiziell "dramatisch". Auch in Niederösterreich und Wien klingen Reproduktionsraten von 1,3 bzw. 1,15 (jeweils am 15. Mai) schlimmer als die Zahl der positiv getesten Menschen von knapp unter bzw. über 40 an diesem Tag.

Schwankungen mit großer Vorsicht zu interpretieren

Die Interpretationen müssen nämlich laut den Experten immer auch in Zusammenschau mit der epidemiologischen Kurve erfolgen. Eine Annäherung der effektiven Reproduktionszahl an Eins bedeutet eine gleichbleibende Anzahl an neuen Fällen pro Tag, gibt jedoch keine Information auf welchem Niveau sich die Inzidenz der Covid-19 Fälle befinden. In manchen Bundesländern ist die Anzahl der inzidenten (neu festgestellten; Anm.) Fälle sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren seien.

0,8 in Oberösterreich

Die AGES-Spezialisten, die mit Statistikern der TU-Graz zusammenarbeiten, schätzen die Reproduktionszahl ab sofort erst ab einem Minimum von zwölf Fällen pro Bundesland. Deshalb fehlen für manche Tage Schätzungen im Vergleich zur vorangegangenen Publikation. Deshalb liegen solche aktuell etwa für Salzburg, Vorarlberg, Burgenland und Kärnten gar nicht vor. Für Oberösterreich wurde 0,8 berechnet, die Steiermark 0,7 sowie für Tirol 0.85.

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich meldete am Montag 25 aktiv Erkrankte im gesamten Bundesland. In sechs Bezirken gibt es aktuell keinen einzigen registrierten Fall: Wels, Braunau, Eferding, Grieskirchen, Schärding und Vöcklabruck. In Oberösterreichs Spitälern befinden sich derzeit zehn Patienten, zwei auf der Intensivstation. Bisher hat das Land Oberösterreich 2282 Infektionen bestätigt.

Alle Grafiken zur aktuellen Lage in Österreich und weltweit finden Sie hier gesammelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.