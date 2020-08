Coronavirus: Hälfte der aktiven Fälle in Wien

Die aktuellen Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums beziehen sich auf die vergangenen 24 Stunden (Stand 9.30 Uhr). Demnach ist die Zahl der Infizierten in Spitalsbehandlung sowie die Zahl der Intensivpatienten leicht zurückgegangen. 114 Personen, die mit dem Virus angesteckt sind, werden derzeit in einem österreichischen Krankenhaus behandelt. 22 von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 118 Patienten, davon 25 Intensivfälle.

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 stieg indes um eine Person und beträgt nun 725. 20.346 Menschen sind bis dato wieder genesen. Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 22.594 positive Testergebnisse. Rund 1.500 aktive Fälle sind daher offiziell bekannt, etwa die Hälfte davon in Wien - Experten gehen in jedem Fall von einer höheren Dunkelziffer aus.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf:

Wien: 41

Tirol: 27

Oberösterreich: 23

Niederösterreich: 22

Steiermark: 15

Salzburg: 13

Kärnten: 7

Vorarlberg: 4

Burgenland: 3

"Menschen sind wieder mobiler"

Am gestrigen Mittwoch hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich den höchsten Wert seit Mitte April aufgewiesen - es gab fast 200 positive Testungen binnen eines Tages. Vor allem aus Wien wurde mit 91 Neuerkrankungen ein besonders hoher Wert gemeldet. Dies führte der Krisenstab der Hauptstadt allerdings auf eine überdurchschnittlich hohe Zahl an eingemeldeten Befunden zurück.

Gleichzeitig befand er aber auch, dass das "Grundrauschen" höher werde. Dies sei aber nicht an einem Cluster oder alleine an Reiserückerern festzumachen. "Menschen sind wieder mobiler und aktiver - auch zwischen den Bundesländern. Im sogenannten Lockdown hatte eine positive getestete Person deutlich weniger enge Kontaktpersonen als jetzt nach den Lockerungen", hieß es.

Mehr Grafiken zur aktuellen Lage in Österreich und weltweit finden Sie gesammelt in diesem Artikel.