Fast 200 Neuinfektionen in Österreich in 24 Stunden

Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen, wie aus den täglich aktualisierten Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervorgeht. Die Lage zeigt sich in den Bundesländern sehr unterschiedlich: 91 Fälle wurden allein aus der Bundeshauptstadt gemeldet. Die Stadt Wien begründete das große Plus an Neuinfektionen mit der überdurchschnittlich hohen Zahl von 2.760 eingemeldeten Befunden an einem Tag.

31 Neuinfektionen gab es in Oberösterreich, 28 in Tirol, 21 in Niederösterreich und 13 in der Steiermark. Im einstelligen Bereich lagen die Zuwächse in Salzburg (fünf), im Burgenland und Kärnten (je zwei) sowie in Vorarlberg (ein neuer Fall).

Casino-Mitarbeiter infiziert

Positiv auf das Coronavirus getestet wurde ein Mitarbeiter des Casinos Zell am See im Salzburger Flachgau. Die Gesundheitsbehörde des Bezirks hat heute, Mittwoch, rund 300 Gäste, die sich im Zeitraum 7. und 8. August in dem Casino aufgehalten haben, aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich bei Covid-19-Symptomen bei der Hotline 1450 zu melden.

Der betroffene Mitarbeiter bekam am 10. August laut einer Aussendung des Landes-Medienzentrum leichte Symptome und hat sich an die Hotline 1450 gewandt. "Das positive Testergebnis wurde am 11. August abends der Behörde gemeldet", hieß es. Das Kontaktpersonenmanagement sei sofort angelaufen, die 23 Mitarbeiter des Casinos werden heute vorsorglich auf Covid-19 getestet.

Aufruf an Gäste

Das Contact Tracing habe ergeben, dass lediglich drei Gäste Kontaktpersonen der Kategorie 1 seien. Sie wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Alle rund 300 Gäste, die in diesem Zeitraum im Casino waren, werden persönlich vom Amtsarzt mit einem Begleitschreiben vorsorglich informiert. Symptome, auf die es besonders zu achten gilt, sind: trockener Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinnes mit und ohne Fieber.

Die Notfallpläne des Landes Salzburg sehen bei einem großen und nicht genau eingrenzbaren Kreis von Kontaktpersonen wie in diesem Fall einen vorsorglich offiziellen Aufruf vor. "Uns liegen die Namen der Casinobesucher vor. Bei einigen ist der Aufenthaltsort derzeit aber nicht bekannt. Deshalb möchten wir auf diesem Weg zusätzlich und so rasch wie möglich informieren", wurde seitens der Gesundheitsbehörde erklärt.

Derzeit sei der Spielbetrieb in dem Casino eingeschränkt, sagte eine Sprecherin des Landes. Es seien jene Mitarbeiter aktuell beschäftigt, die mit dem Infizierten keinen gemeinsamen Dienst hatten. Sie tragen vorsorglich einen Mund-Nasen-Schutz. Wenn die 23 Mitarbeiter durchgetestet sind und die Testergebnisse vorliegen, werde über die weitere Vorgehensweise entschieden.

Rund 22.500 positive Testungen

Bisher gab es in Österreich 22.439 positive Testergebnisse, 20.268 waren bis Mittwochvormittag als genesen gemeldet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden starb eine infizierte Person, womit bisher 724 Covid-19-Tote zu beklagen waren.

118 Personen und somit ein Patient weniger als am Vortag befanden sich aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung. Die Zahl der Erkrankten auf Intensivstationen blieb mit 25 gleich.

Deutlicher Anstieg in Deutschland

In Deutschland erreichte die Zahl der täglichen Neuinfektionen indes den höchsten Wert seit Anfang Mai. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1.226 neue Corona-Infektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen.

Die belgischen Behörden ordneten für den Großraum Brüssel wegen des dortigen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen eine Maskenpflicht im Freien an. Die Vorschrift gelte im öffentlichen Raum für alle ab zwölf Jahren, teilte die Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt mit.

