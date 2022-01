"Corona-Diktatur": Wegweiser auf den Gaisberg überklebt

Walter Kölberl hat viel zu tun. Seit Jahren betreut der Salzburger ehrenamtlich die Wege auf den 1267 Meter hohen Gaisberg, repariert, bessert aus und versucht damit die Sicherheit für alle Wanderer zu gewährleisten. Nun hat er eine neue Arbeit bekommen: Er muss sämtliche Wegweiser von Aufklebern befreien.

Maßnahmengegner haben dort am Wochenende offenbar eine völlig abstruse Art des Protests gewählt und die Tafeln mit dem Schriftzug "Corona-Diktatur" überklebt.

Der Alpenverein (AV) Salzburg will nun eine Anzeige gegen Unbekannt einbringen. "Freie Meinungsäußerung ist in einer Demokratie ein hohes Gut, was aber hier passiert ist, ist schlichtweg Sachbeschädigung", heißt es in einer Stellungnahme. Für Hinweise zu den Tätern wurden Übernachtungsgutscheine für eine der AV-Hütten ausgelobt.