Christbaumbrände hielten Feuerwehren auf Trab

Bei Bränden in der Heiligen Nacht in Kärnten haben fünf Menschen Verbrennungen bzw. Rauchgasvergiftungen erlitten. In Villach brannte ein Christbaum durch Sternspritzer. Ein 30-Jähriger brachte den brennenden Baum ins Freie, er trug Brandwunden davon. Eine Frau atmete dabei Rauchgas ein. In Klagenfurt brach am Christtag in der Früh ein Feuer in einer Wohnung in der Pischeldorferstraße aus. Drei Menschen atmeten dabei Rauchgase ein, sie wurden laut Rotem Kreuz ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Straße war wegen der Löscharbeiten einige Zeit gesperrt.

In Friesach (Bezirk St. Veit) hatte eine 93 Jahre alte Frau am Heiligen Abend die Kerzen ihres Adventkranzes angezündet. Gegen 19.00 Uhr waren die Kerzen bereits soweit niedergebrannt, dass der Adventkranz im Wohnzimmer Feuer fing. Die eintreffende Pflegerin der Frau bemerkte dies, sie konnte den Adventkranz auf den Balkon tragen. Der starke Qualm löste den in der Wohnung installierten Rauchmelder aus, wodurch die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte bliesen den Qualm mit Lüftern aus der Wohnung. Niemand wurde verletzt, es entstand kein Sachschaden.

Zu zwei ebenfalls für die Weihnachtszeit typischen Bränden mussten in der Nacht auf den Christtag Feuerwehren in Tirol ausrücken. In Roppen (Bez. Imst) war der Brand durch eine Kerze ausgelöst worden, in Ramsau im Zillertal (Bez. Schwaz) ist die Brandursache noch nicht restlos geklärt. Der Brand in Roppen war rasch durch die Feuerwehr gelöscht. Der 75 Jahre alte Hausbewohner wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt in Krankenhaus Zams eingeliefert, um den Verdacht einer eventuellen Rauchgasvergiftung abzuklären, so die Polizei. In Ramsau konnten der 49-jährige Bewohner und ein Nachbar den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit mehreren Kübeln Wasser löschen. In beiden Fällen ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt.

Niederösterreich: In Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Heiligen Abend ein Christbaum einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus ausgelöst. Eine Familie mit einem Kleinkind rettete sich nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ins Freie. Etwa 40 weitere Bewohner wurden vorübergehend evakuiert.Felixdorf. Warum der Nadelbaum kurz vor 19.00 Uhr im Wohnzimmer Feuer gefangen hatte, stand laut FF Felixdorf vorerst nicht fest. Die Familie flüchtete über die Terrasse der Erdgeschoßwohnung. Die fünf Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Feuerwehr gab nach 45 Minuten Brand aus. In den Räumen im Erdgeschoß entstand hoher Sachschaden. Die restlichen Wohnungen in dem Mehrparteienhaus wurden nach zwei Stunden wieder für die Mieter freigegeben.

Im Fall des Brandes in einer Linzer Dachgeschosswohnung geht die Polizei von Brandstiftung aus.

