"Bin in Eile": 17-Jährige überholte Streifenwagen mit 173 km/h

Erlaubt ist dort maximal Tempo 100. Im Tunnel überholte sie auch einen Streifenwagen der Polizei, woraufhin die Beamten nachfuhren und dabei das Tempo des Autos maßen, das die Jugendliche lenkte.

Danach stoppten sie die 17-Jährige, die den Führerschein zur Probe hat. Sie gab an, sie sei in Eile. Den Streifenwagen habe sie gar nicht bemerkt. Die junge Frau wird angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag.

