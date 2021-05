Betrunkener verletzte sich bei Sturz mit E-Scooter

Der Lenker kam mit der Rettung in das Uniklinikum Salzburg. Ein Alkotest ergab 2,26 Promille, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Schon am Samstagvormittag passierte in der Mozartstadt ein folgenreicher Zweiradunfall. An einer Kreuzung krachte ein Radfahrer mit einem Auto zusammen, der 46-jährige Biker trug dabei keinen Helm. Er verletzte sich an der linken Schulter und kam mit der Rettung ebenfalls in das Uniklinikum. Ein Alkotest sowohl mit der 27-jährigen Pkw-Lenkerin als auch mit dem Radfahrer verlief negativ.