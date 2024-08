Autofahrer in Piesendorf von Metallbolzen im Gesicht getroffen

Von einem über einen Kilo schweren Metallbolzen ist am Mittwochvormittag auf der B168 in Piesendorf im Salzburger Pinzgau ein Autofahrer im Gesicht getroffen und verletzt worden. Der 25 Zentimeter lange Bolzen dürfte sich von einem entgegenkommenden Lastwagen gelöst haben.

Windschutzscheibe durchschlagen

Er durchschlug die Windschutzscheibe des 20-jährigen Einheimischen und traf ihn am Kopf. Der Verletzte wurde ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Die Polizei ersucht allfällige Zeugen um Hinweise (059-133-5173).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.