Arzt nach Attacke auf Polizisten in Anstalt

Die Unterbringung wurde bedingt ausgesprochen, die Entscheidung ist rechtskräftig.

Ein Gutachter sagte aus, dass der Arzt bei der Tat am "Vollbild" einer paranoiden Psychose gelitten habe. Trotzdem arbeitete er an einem Wiener Spital als Facharzt. Im Mai bekam er in seiner Wohnung einen akuten psychotischen Schub, als die Polizei kam, hielt er die Männer für Einbrecher und attackierte sie.

