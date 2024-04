50 Meter in Schlucht gestürzt: 19-Jähriger starb in Tirol nach Party

Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wo er von Polizeibeamten nach kurzer Suche entdeckt wurde. Zuvor hatte der Niederländer an einer privaten Feier in der Schlucht teilgenommen.

"Beeinträchtigt"

Daraufhin lief er bei völliger Dunkelheit entlang der Zillertal Bundesstraße, bevor es schließlich zu dem Unfall kam, hieß es seitens der Exekutive. Andere Teilnehmer der Feier verständigten die Polizei. Die Leiche des 19-Jährigen wurde schließlich von Bergrettung, Wasserrettung und Feuerwehr geborgen.

Lesen Sie auch: 18-Jährige entkam einer versuchten Vergewaltigung

Eine Obduktion ergab keine Indizien auf Fremdverschulden. Laut Zeugenangaben war der junge Mann wohl "beeinträchtigt" gewesen, sagte ein Polizeisprecher zur APA und verwies gleichzeitig auf noch ausstehende Obduktionsergebnisse.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.