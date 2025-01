5 Sturm-Fans wegen Ausschreitungen in Graz vor Gericht

Damals waren Dutzende Fans im Stadion über Zäune geklettert und es kam zu wüsten Schlägereien mit GAK-Fans. Die fünf Beschuldigten wurden ausgeforscht und sollen sich laut Anklage am Vergehen der schweren gemeinschaftlichen Gewalt beteiligt haben. Die Männer wiesen die Schuld von sich.

Die Staatsanwältin schilderte im Eröffnungsplädoyer, dass die Sturm-Fans schon vor dem Match von Einpeitschern aufgestachelt worden seien. Beim Fan-Marsch durch die Stadt sei es bereits zu Sachbeschädigungen gekommen. "Dann wurden die Fans in die Sektoren gelassen und dort haben sie beschlossen, sich zu einem Pulk zusammenzutun. Mindestens 30 bis 50 Personen taten sich zusammen, um in gegnerische Sektoren einzudringen. Nicht um dort mit den GAK-Fans zu plaudern, sondern um ihnen Gewalt anzutun", lautete ihr Vorwurf. Das erfülle den Tatbestand der schweren gemeinschaftlichen Gewalt. Einer der Beschuldigten wurde auch wegen versuchter Körperverletzung und Diebstahl von GAK-Fanartikeln angeklagt.

GAK-Fan erlitt Schädelbasisbruch

Die Anhänger der "Roten Teufel" hatten gerade in ihrem Sektor ihre Choreografie vorbereitet, als die Sturm-Fans zu ihnen vordrangen und teilweise auf sie einschlugen und eintraten. Ein Opfer erlitt laut Staatsanwältin einen Schädelbasisbruch. Der Angreifer konnte allerdings nicht ausgeforscht werden.

"Beim Zusammenschluss dieser Fans haben sich alle Angeklagten angeschlossen. Sie sind im Pulk mitgerannt, über Zäune geklettert und waren teilweise durch Alkohol enthemmt. Sie haben sich dem Mob von gewaltbereiten Sturm-Fans angeschlossen", warf die Anklägerin vor. Manche von ihnen seien vermummt gewesen, trugen Kapuzenpullover, Handschuhe und Mundschutz. "Es waren unschöne Szenen zu sehen - Gewalt in Reinkultur. Da wird geschlagen, getreten, sogar auf Personen, die am Boden liegen." Einer der Angeklagten stürzte bei der Flucht in den Stadiongraben und verletzte sich dabei schwer. "So konnten wir ihn ausforschen." Die anderen wurden ermittelt, weil sie teilweise amtsbekannt seien und auf Videos erkannt wurden, erklärte die Staatsanwältin. "Die Leute, die hier sitzen, haben wohl nicht an vorderster Front gekämpft, aber es sind Leute, die geneigt sind, sich der Horde anzuschließen - auch das gehört bestraft."

Student hatte "sich hinreißen lassen"

Die fünf Verteidiger gaben jeweils an, dass sich ihre Mandanten nicht einer gemeinschaftlichen Gewaltverabredung angeschlossen hätten. Manche der Beschuldigten wollen zum Zeitpunkt der Krawalle noch gar nicht im Stadion gewesen sein. Fotos aus den Akten würden andere Personen zeigen, so der Tenor.

Der erste der fünf Männer, ein Wirtschaftsuni-Student, gab an, dass er in Graz bei seinen Großeltern gewesen sei und erst kurz vor dem Spiel Tickets bekommen habe. "Ich übernehme die Verantwortung, dass ich mich habe hinreißen lassen, mitzulaufen", gestand er ein. Er habe auch einen Zaun überklettert, danach aber sofort bemerkt, "dass ich dort nichts verloren habe". Er drehte um, wurde aber von der Polizei festgenommen.

Sturmhaube und Zahnschutz-Etui

Sein Anwalt sprach von "tätiger Reue", denn ohne jemand anderen verletzt zu haben, sei er umgedreht. Und er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. "Man kann nicht alle auf der Anklagebank in einen Topf werfen", so der Jurist.

Bei der Befragung durch die Richterin verstrickte sich der 20-jährige Beschuldigte aber in Ungereimtheiten. Er war bei dem Vorfall mit einer Sturmhaube maskiert und in seiner Jacke wurde ein Zahnschutz-Etui gefunden. Der Angeklagte gab an, dass beides bereits in seiner Jacke gewesen sei, als er diese bei seinen Großeltern in seinem früheren Kinderzimmer aus dem Kasten genommen habe. Die Richterin wollte wissen, warum er sie aufgesetzt habe, wenn er als unbedarfter Zuschauer dort war. "Ich habe mir eingebildet, dass es dazugehört. Ich kannte die Usancen, weil ich beschäftige mich schon lange mit Fan-Kultur." Auf weitere Nachfrage meinte er: "Ich war mir bewusst, als ich die Haube aufgesetzt habe, dass es zu Auseinandersetzungen kommt." Er habe sie zum "Selbstschutz" aufgesetzt. "Wovor wollten Sie sich denn damit schützen?", hakte die Richterin nach. Erst versuchte der Frage auszuweichen, letztlich gestand er ein, "um nicht erkennbar zu sein". Rational erklären könne er das nicht.

Ein 25-jähriger Angeklagter wurde ebenfalls festgenommen, als er auf der Tribüne in einem fremden Sektor unterwegs war. Konkrete Gewalthandlungen konnte man auch ihm nicht nachweisen, aber auch er hatte sich einen Schlauchschal als Maskierung hochgezogen. Die Richterin fragte ihn, warum er denn über die Absperrung geklettert sei. Er sagte: "Einfach so", und weil auch andere über den Zaun geklettert seien. Danach wollte er aus dem Stadion flüchten. "Beim Derby?", fragte die Richterin ungläubig. Da müsse doch etwas passiert sein oder er müsse etwas gesehen haben, weshalb er noch vor Anpfiff das Stadion verlassen wollte. Der Beschuldigte meinte nur: "Nix. Ich hab nix gesehen."

Weiterer Verhandlungstermin nötig

Der dritte Angeklagte, ein 29-jähriger Pädagoge, der nach den Vorfällen von seiner Schule suspendiert wurde und nun als Angestellter arbeitet, bekannte sich wie die beiden anderen nicht schuldig. Er habe seinen Schal nicht hochgezogen, sei also nicht vermummt gewesen. Er sei aber wie die anderen ebenfalls über den Absperrungszaun in einen anderen Sektor geklettert. Dann sei ihm klar geworden, dass er gar nicht in diesem Bereich sein dürfe. Er wollte weg, wurde dann aber von GAK-Fans niedergeschlagen. Auf der Flucht vor diesen sei er schließlich in den Stadiongraben gefallen und habe eine Hirnblutung erlitten. "Warum sind Sie denn überhaupt in Richtung der GAK-Fans gelaufen?", fragte die Richterin auch ihn. Doch auch er hatte darauf keine schlüssige Antwort und meinte nur: "Ich weiß es nicht."

Bei den beiden anderen Beschuldigten - sie haben bis zu neun, teils einschlägige Vorstrafen - hatten bereits die Anwälte in ihren Eröffnungsplädoyers angekündigt, dass ihre Mandanten nicht beteiligt waren und die angeblichen Beweisfotos andere Personen zeigen würden. Aufgrund der unterschiedlichen Ansichten sollen noch eine Reihe von Polizistinnen und Polizisten, die beim Einsatz dabei waren, befragt werden. Ein Urteil dürfte daher wohl nicht mehr am Mittwoch fallen.

