17 positive Skilehrer-Fälle in St. Anton am Arlberg

17 Skilehrer einer Skischule wurden in St. Anton am Arlberg ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet und anschließend abgesondert, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe). In Kirchberg erhöhte sich die Zahl der positiven Skilehrer-Testungen indes laut dem Bericht von 23 auf 25. Hier waren zwei Skischulen mit großteils ausländischen Staatsbürgern betroffen. Und auch im Unterland wurden sowohl die positiv Getesteten, als auch alle weiteren Skilehrer der beiden Gruppen von der Gesundheitsbehörde umgehend abgesondert. Vorsorglich war zudem ein öffentlicher Aufruf gestartet worden.

Bereits vergangene Woche hat das Land Tirol dazu aufgerufen, dass sich Personen, welche sich seit dem 25. Dezember im Skigebiet Kirchberg aufhielten, einem PCR-Test unterziehen sollen. Darüber hinaus sollten Betroffene vorsorglich auf ihren Gesundheitszustand achten und verstärkt Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten wie Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Menschenansammlungen meiden.