Zwei Slowenen bei Diebstahlstour ertappt

Der 28-jährige slowenische Staatsbürger und dessen 26-jähriger Freund werden beschuldigt, am Samstag in gemeinsamer Verabredung gewerbsmäßig Diebstähle in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land begangen zu haben, so heißt es im Polizeibericht.

Was war geschehen? In einem Sportgeschäft stahlen die beiden gegen 12 Uhr eine Schijacke, indem einer die Jacke zuerst aussuchte und der andere diese dann mit in eine Umkleidekabine nahm. Dort stopfte er die Jacke samt der Diebstahlsicherung in seine mit Alufolie ausgekleidete Laptoptasche. Dann verließen die beiden zusammen das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Kurz vor 13 Uhr stahlen sie in einem Drogeriemarkt acht hochpreisige Parfums, indem sie sie wieder in der präparierten Laptoptasche aus dem Geschäft brachten.

Die beiden Slowenen wurden dabei aber von der Ladendetektivin auf frischer Tat ertappt und mit Unterstützung eines benachbarten Ladendetektivs außerhalb des Geschäftes angehalten. Die beiden Beschuldigten wurden schließlich von der Polizei vorläufig festgenommen.

Während der 28-Jährige den Parfumdiebstahl sofort zugab, leugnete der 26-Jährige daran beteiligt gewesen zu sein. Die Parfums wurden vom Drogeriemarkt zurückgenommen. Nach Bezahlung der Regresskosten war der Schaden zur Gänze gutgemacht. Bei der anschließenden Nachschau im slowenischen Pkw des 28-Jährigen konnte die Schijacke mit noch angebrachter Diebstahlsicherung sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Geldbuße eingehoben und Anzeige auf freiem Fuß erstattet.