Zwei junge Menschen starben bei Unfall: Lenker war betrunken

Der 19-Jährige war hinter dem Steuer jenes silbergrauen VW gesessen, der – wie berichtet – in der Nacht zum 19. April auf der Nußbacher Landesstraße in Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und schließlich nach mehr als 100 Metern gegen einen Baum prallte. Der Aufprall war so heftig, dass seine beiden Mitfahrer, ein 15-jähriges Mädchen aus Leonstein (Gemeinde Grünburg) und ein 20-Jähriger aus Bad Hall, noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlagen.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Wrack befreien. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus in Steyr gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutabnahme an. Wie die Polizei Oberösterreich am Dienstag mitteilte, liegt nun das Ergebnis der Untersuchung vor. Der Lenker soll demnach 0,96 Promille Alkohol intus gehabt haben.

Der 19-Jährige machte bislang von seinem Recht Gebrauch, nicht auszusagen. Zusätzlich zur Anzeige wegen grob fahrlässiger Tötung bei der Staatsanwaltschaft Steyr wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr Land angezeigt, heißt es von der Exekutive.

Schon vor rund acht Jahren, im Oktober 2012, waren in unmittelbarer Nähe auf der Nußbacher Landesstraße drei Jugendliche bei einem folgenschweren Unfall in einem mit fünf Jugendlichen besetzten Pkw ums Leben gekommen. Damals war überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache gewesen.

