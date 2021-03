Zwei Feiern für junge Mönche in Admont

Das steirische Benediktinerstift Admont mit seiner weltberühmten Bibliothek wird auf digitalen Plattformen weltweit bestaunt und gelikt, das tat auch US-Medien-Star Oprah Winfrey.

Im Internet aufmerksam auf das 1074 gegründete Kloster wurde auch der US-Amerikaner Cassian Konieczny, der 2018 sein zeitrliches Gelübde in der Benediktinerabtei St. Bernard im Bundesstaat Alabama abgelegt hat. Er besuchte Admont, war begeistert und ist nun junger Mitbruder im Stift. Heute um 18.30 Uhr wird seine Professübertragung im Rahmen einer feierlichen Vesper gefeiert.

Morgen, Sonntag, ist der große Tag eines weiteren jungen Benediktiners. Frater Vinzenz Schlager wird durch Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl mit Beginn um 14 Uhr zum Diakon geweiht. Bereits seit 2015 ist Frater Vinzenz Teil der Gemeinschaft des Stiftes, in dem 22 Mönche leben und arbeiten. 2019 legte er in die Hände von Abt Gerhard Hafner seine Profess auf Lebenszeit ab. Der gebürtige Leobener schloss kürzlich erfolgreich sein Theologiestudium in Salzburg ab. "In einer Zeit und Gesellschaft der immer größer werdenden Bindungsangst und kirchlichen Ferne freuen wir uns, dass wir in Admont eine lebendige Gemeinschaft von Gottsuchenden sind", sagt Pater Prior Maximilian Schiefermüller, der in Bad Zell gewachsen ist. "Mit unseren vielfältigen Aufgaben und einer reichen Tradition wollen wir nicht ,die Asche bewachen, sondern das Feuer des Glaubens weitergeben‘", sagt Schiefermüller.

160 Schüler aus Oberösterreich

Das obersteirische Kloster ist auch Lernort für rund 160 Schülerinnen und Schüler aus Oberösterreich, die dort das Stiftsgymnasium mit drei verschiedenen Ausbildungszweigen (sprachlicher, naturwissenschaftlicher und musischer Schwerpunkt) besuchen.

Beide Gottesdienste werden via Livestream übertragen und können über www.stiftadmont.at mitverfolgt werden.