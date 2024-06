Zwei Burschen bei Mopedunfall in Steinhaus schwer verletzt

Wieder ist es auf Oberösterreichs Straßen zu einem schweren Mopedunfall gekommen: Nachdem am Freitag ein 16-jähriger Innviertler nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw notoperiert werden musste, kam es am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Steinhaus bei Wels (Bezirk Wels-Land) zu einem ähnlichen Unglück.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer, der gemeinsam mit seinem 14-jährigen freund auf dem Sozius unterwegs war, wollte in der Ortschaft Taxlberg von einer Zufahrtstraße auf die Eberstalzeller Straße abbiegen. Dabei wurde das Zweirad von einem Pkw, gelenkt von einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, erfasst. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Burschen vom Moped geschleudert wurden und schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieben.

Per Helikopter ins Spital

Den 14-Jährigen erwischte es besonders schlimm: Er musste vom Notarzt versorgt und dann per Rettungshubschrauber in der Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden. Der 15-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum nach Wels gebracht, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es auf Höhe der Ortschaft Taxlberg

