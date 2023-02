"Zu teuer": Stadtpolitik kippt Pläne für Wasserbucht am Jahrmarktgelände

Die Spatzen pfiffen es schon lange von den Dächern, seit heute ist es offiziell: Die Linzer Wasserbucht, die lange als Herzstück der Planungen für die Attraktivierung des Urfahraner Jahrmarktgeländes galt, ist Geschichte. Eine Mehrheit für eine politische Umsetzung gibt es nicht mehr.

Vor der Gemeinderatswahl im Herbst 2021 war das noch ganz anders, vielfach wurde der politische Konsens zur Umsetzung des Vorhabens, das auf das Linzer Architekturkollektiv G.U.T. zurückgeht, angepriesen. Viel davon ist mittlerweile, wie berichtet, nicht mehr übrig.

Oberösterreich Oberösterreich Nein zur Wasserbucht ist mutlos Gescheitert an der Mutlosigkeit der Politik von Reinhold Gruber Nein zur Wasserbucht ist mutlos

Wasserbucht statt Donauinsel

Ihren Ausgang nahmen die Pläne im März 2018, als das Architekturkollektiv G.U.T. mit seinen Überlegungen für das Jahrmarktgelände den von den Neos initiierten "Linzer Preis für Stadtentwicklung" gewann. Die Idee der ursprünglich vorgesehenen Donauinsel musste aus Wasserschutzgründen verworfen werden, an ihrer Stelle sollte die Wasserbucht zu einer neuen Attraktion für Erholungssuchende werden.

Die ursprünglich angedachte Donauinsel wurden aus Wasserschutzgründen verworfen. Bild: Linzer Innovationspreis

Daraus wird nun aber nichts, das ist mit der heutigen Besprechung von Vertretern aller Stadtregierungsparteien, allerdings ohne Beisein der Ideengeber, nun endgültig klar. Knackpunkt in den politischen Diskussionen war zuletzt vor allem die Kostenfrage.

Kostenschätzung: Neun Millionen Euro

Die Schätzungen für die Umsetzung des Gesamtprojektes mit Begrünungsmaßnahmen und Wasserbucht liegen mittlerweile bei neun Millionen Euro. Nicht eingerechnet dabei seien etwaig schlagend werdende Entsorgungskosten für verunreinigtes Aushubmaterial, sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP). Dieses sei zwar nicht gesundheitsschädlich, könne aber nicht wie normale Baustoffe entsorgt werden.

Mehr zum Thema Linz Donaubucht: Linzer VP facht die Debatten aufs Neue an LINZ. Die VP spricht sich nach einer Sonder-Sitzung des Parteivorstandes klar für die Umsetzung der Donaubucht aus. Donaubucht: Linzer VP facht die Debatten aufs Neue an

Während Prammer nun davon spricht, dass die Planung der Wasserbucht nicht weiterverfolgt werde, und sich FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) freut, dass das teure "Luftschloss" vom Tisch ist, sehen Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) eine "vertane Chance".

"Mit der Entscheidung, die Wasserbucht untergehen zu lassen, ist das Vorhaben, einen der zentralsten Plätze mitten an der Donau auf so attraktive Weise den Menschen zurückzugeben, in weite Ferne gerückt", sagt Schobesberger, die einmal mehr kritisiert, dass die Stadt sich dieses Projekt trotz Bundesförderungsmitteln nicht leisten wolle, gleichzeitig aber für den Autobahn-Halbanschluss Auhof-Dornach rund 10,7 Millionen Euro ausgebe.

Auch Hajart sieht damit viel Potenzial ungenutzt , er kündigte an, dass sich die ÖVP auch weiterhin für die Attraktivierung beider Donauufer einsetzen werde. Kritik an der Entscheidung kommt zudem von Linz+-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik.

Weitere Planungen notwendig

Im Gegensatz zur Bucht stehen die geplanten Begrünungsmaßnahmen jedenfalls nicht zur Debatte, die frei werdende, für die Bucht reservierte Fläche soll nun auch in die Entsiegelungsplanungen aufgenommen werden. Wann mit den Arbeiten begonnen werden kann, ist offen. Neben den nötigen Umplanungen brauche es unter anderem auch eine Einreichplanung und eine neue Kostenschätzung, sagt Prammer. Ein Start vor 2024 sei somit eher unwahrscheinlich.

Geht es nach der Stadtregierung, soll das Architekturkollektiv die neuen Planungen übernehmen. Andreas Henter signalisiert Gesprächsbereitschaft, macht aber auch klar, was er von der Entscheidung hält: "Das ist ein Sieg der Mutlosigkeit."

Mehr zum Thema Linz Ideengeber für die Linzer Donaubucht: "Wir hören nicht auf, wir bleiben dran" LINZ. Architekturkollektiv G.U.T. denkt auch an Sponsoren, was Kostendebatte beenden könnte. Ideengeber für die Linzer Donaubucht: "Wir hören nicht auf, wir bleiben dran"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.