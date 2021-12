"Wollte mir ein Weihnachtsgeschenk machen": 60-jähriger Autodieb gefasst

Am 21. Dezember bemerkte ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden ein unversperrtes, defektes Auto unter einem Carport. Er sah darin offenbar ein "Geschenk" und entschloss sich, den Wagen behelfsmäßig zu reparieren. Als dies geglückt ist, fuhr der führerscheinlose Mann einfach davon und war mehrere Tage damit unterwegs. Der Pkw gehörte einer 60 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Gmunden, berichtet die Polizei Oberösterreich.

Nach einer anonymen Anzeige konnte der Dieb am Christtag von mehreren Streifen bei der sogenannten Poll-Kreuzung angehalten werden. Nach der Festnahme zeigte sich der 60-Jährige zum Pkw-Diebstahl sowie zu einem Einbruch in ein Lokal teilweise geständig. Er habe sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen wollen, so seine Rechtfertigung. Der Mann wird angezeigt.