"Wir hoffen aufs Finale": Mit Tschechien mitfiebern

Österreich ist bei der EM leider ausgeschieden. Doch unsere tschechischen Nachbarn haben im Achtelfinale die Niederlande mit 2:0 aus dem Turnier gekickt und spielen heute (18 Uhr) gegen Dänemark. Mit Spannung wird das nicht nur nördlich der Grenze verfolgt, sondern auch in Oberösterreich. "Nach dem Sieg gegen die Niederlande ist alles möglich", sagt Jindrich Strnad, der in Peilstein bei einer Baufirma arbeitet. Er hofft aufs Finale – so wie bei der EM 1996. Damals setzte sich jedoch Deutschland im Wembley-Stadion durch.

Josef Prihoda ist selbst Fußballer – er spielt seit Jahren bei Mühlviertler Fußballvereinen. Aktuell kickt der 35-Jährige als Mittelfeldspieler bei der Union Vorderweißenbach (Bezirksliga Nord). "Wir haben eine gute, junge und kompakte Mannschaft", sagt er. "Der Sieg gegen die Niederlande war für mich daher mehr Bestätigung als Überraschung." Auch er hofft aufs Finale.

Paulina Wessela kam als 13-Jährige mit ihren Eltern aus der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich. Ihrem Geburtsland drückt die Linzer SP-Gemeinderätin heute die Daumen. "Am meisten haben wir uns vor dem deutschen Team gefürchtet. Die haben uns ja 1996 im Finale besiegt", sagt Wessela. "Aber jetzt, wo die Deutschen weg sind, haben wir nichts zu verlieren." Josef Prihoda ärgert sich heute nur über eines: "Dass wir in Baku vor einem fast leeren Stadion spielen müssen. In Budapest war die Stimmung im Achtelfinale großartig."

Viel Stimmung in der Sandburg

Wer großartige Stimmung sucht, ist auch in Linz gut aufgehoben: beim von den OÖN-präsentierten Public Viewing in der Sandburg an der Donaulände. Bis zu 500 Fußball-Fans können sich auf www.diesandburg.at Liegestühle reservieren. Eingelassen werden nur Personen mit 3G-Nachweis.