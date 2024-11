Winter in Oberösterreich: Schicken Sie uns Ihre schönsten Schneefotos!

Ihre besten Wintererlebnisse in Oberösterreich in einem Bild - wir sammeln Sie.

Von nachrichten .at, 21. November 2024, 09:39 Uhr

Mit den sinkenden Temperaturen fallen auch die ersten Schneeflocken. Am Donnerstag ziehen bis in den Vormittag dichte Wolken mit kurzen Schneeschauern durch. Auch am Freitag fallen die Tageswerte unter den Gefrierpunkt und vor allem im oberen Mühlviertel ist mit Schnee zu rechnen.

Sie haben den Wintereinbruch schon in einem Foto festgehalten? Den ersten Schneemann gebaut? Oder sind beim Winterspaziergang tief im Schnee eingesunken? Dann schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos an online@nachrichten.at.

Mehr zum Thema Linz Der Schnee kann kommen! Was es zu wissen gilt ... LINZ. 1300 Kilometer Straßen-, Geh- und Radwegnetz in der Stadt Linz werden geräumt – Gehsteige sind Anrainerpflicht Der Schnee kann kommen! Was es zu wissen gilt ...

Wenn Sie uns Ihre Fotos zusenden, stimmen Sie einer honorarfreien Verwendung für online und Print zu.

