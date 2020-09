Wiener stürzte vom Bad Haller Steig in den Tod

Ewald S. (57) hatte am Freitag in der Früh bei der Gowilalm angerufen und in letzter Minute eine Übernachtung gebucht. "Er hat sich so gefreut, dass er noch einen Schlafplatz bekommen hat", erzählt Hüttenwirt Gabriel Straßmayr. Doch der Wiener Gast traf zur verabredeten Ankunftszeit am Freitagabend nicht auf der Gowilalm ein.

Nach 20.30 Uhr, die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, wartete Straßmayr nicht länger zu und alarmierte die Bergrettung. Wäre in der Almhütte kein Schlafplatz mehr frei gewesen, hätte der Wiener seinen Ausflug in die Bergwelt der Haller Mauern vertagen müssen. So aber kam es, wie es kommen musste: Ewald S. stieg in den Bad Haller Steig beim Großen Pyhrgas ein und dürfte während der Wanderung ausgerutscht oder gestolpert sein. Mittels Peilung seines Handys konnten die Retter zwar den Bewegungsradius des Vermissten eingrenzen, trotz Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten an Bord ihres Hubschraubers konnte die Flugpolizei den Wiener aber nirgends im Gelände ausfindig machen.

Eintrag ins Gipfelbuch

Eine weitere Spur hatten die Suchtrupps noch mit dem Gipfelbuch des Großen Pyhrgas bekommen, in das sich Ewald S. mit Datum eingetragen hatte. Gegen 2.30 Uhr mussten die Helfer die Suche nach dem Bergwanderer bis zur Morgendämmerung unterbrechen. Samstagfrüh um 7 Uhr wurde die Suche fortgesetzt, eine Stunde später wurde die Leiche des 57-Jährigen im felsigen Gelände auf 1770 Metern Seehöhe gefunden. Ewald S. war vom Bad Haller Steig in den Tod gestürzt.

Ehepaar bei Bergtour verletzt

Mit einer Reisegruppe befand sich ein Ehepaar aus Kematen/Krems Samstagmittag schon beim Abstieg vom Rettenkogel bei Strobl im Salzburger Flachgau, als die 70-jährige Frau auf dem steilen Steig ausrutschte. Die Frau riss ihren 74-jährigen Mann mit, beide stürzten etwa fünf Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Das verletzte Ehepaar wurde vom Notarzt erstversorgt, dann wurden die Oberösterreicher mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. (feh)