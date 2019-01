Wiener Bürgermeister will ganze Stadt zur Waffenverbotszone erklären lassen

WIEN / LINZ. In Linz, Wels und Steyr ist das aktuell kein Thema. Wels prüft Verbotszone in Innenstadt

Die Welser Innenstadt könnte eine Waffenverbotszone werden. Bild: (Wels Tourismus)

Mit einem Taschenmesser durch Wien zu spazieren, könnte künftig verboten sein. Zumindest, wenn es nach dem Willen von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) geht.

Er fordert, das gesamte Stadtgebiet zur Waffenverbotszone zu machen. Eine entsprechende Stellungnahme sei an die Landespolizeidirektion ergangen, teilte Ludwigs Büro am Montag mit.

Die Stadt spricht sich damit dagegen aus, nur über einzelne Gebiete einen Waffenbann zu verhängen. Dies hat die Polizei laut Ludwigs Büro an zwei Orten geplant: am Praterstern und am Donaukanal vor dem bekannten Lokal "Flex". Dies sei "nicht einsichtig". Die Wiener sollten sich "im gesamten Stadtgebiet sicher fühlen", sagte Ludwig. "Daher fordere ich, dass die geplante Verordnung der Waffenverbotszonen, wenn überhaupt, auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet werden soll."

Wiener Polizei skeptisch

Die Wiener Polizei zeigte sich allerdings skeptisch, ob es rechtlich zulässig sei, ganz Wien zu einer Waffenverbotszone zu erklären (siehe auch Kasten rechts).

In Oberösterreich gibt es derzeit eine Waffenverbotszone: Anfang Dezember 2018 wurde der Hinsenkampplatz in Linz-Urfahr zu einer solchen erklärt. Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) war dies eine "angemessene Reaktion aufgrund spezieller Vorfälle und laut Polizei notwendig".

Eine Ausdehnung auf weitere Plätze oder gar das gesamte Stadtgebiet, wie es Ludwig für Wien fordert, ist für Luger aktuell zwar kein Thema. Grundsätzlich könne man aber unter Einbindung der Polizei darüber diskutieren, ob eine Privatperson mit einer Waffe durch die Stadt marschieren soll, wenn sie keine besonderen Schutzbedürfnisse hat", sagt Luger. "Das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir führen müssen."

In Wels gibt es Überlegungen, die Innenstadt zur Waffenverbotszone zu erklären. "Derzeit werden Gespräche mit der Polizei geführt", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). "Der Ausgang hängt davon ab, wie viele Vorfälle mit Waffen wir tatsächlich haben." Eine Entscheidung ist für das Frühjahr geplant. Das gesamte Welser Stadtgebiet zur Waffenverbotszone zu erklären, "würde keinen Sinn ergeben", sagt Rabl.

Sein Amtskollege in Steyr, Bürgermeister Gerald Hackl (SP), sieht für eine Waffenverbotszone im Stadtgebiet "überhaupt keinen Bedarf". Steyr habe keinen einzigen Ort, von dem die Polizei meinen würde, dass eine Waffenverbotszone sinnvoll wäre. Aber wenn es notwendig sei und ein Wunsch der Polizei vorliege, dann könne sich Hackl auch für Steyr eine Waffenverbotszone "sektoral" vorstellen. "Ich hoffe aber, dass wir das noch ganz lange nicht brauchen."

Waffenverbotszonen derzeit nur in Linz und Innsbruck

An sich regelt das Waffengesetz, dass nur Menschen mit Waffenpass Schusswaffen mit sich tragen dürfen. Seit Mitte August können die Sicherheitsbehörden zudem „bestimmte öffentliche Orte“ zu Waffenverbotszonen erklären. Allerdings laut Gesetz nur, wenn zu befürchten ist, dass es „zu gefährlichen Angriffen gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum von Menschen kommen wird.“

Eine Waffenverbotszone schließt nicht nur Waffen im klassischen Sinn ein, sondern auch Gegenstände, die geeignet sind, „Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben“. Das umfasst auch Taschenmesser. Ausgenommen sind Einsatzkräfte und Personen mit einer Waffenberechtigung. Bei Zuwiderhandeln fällt eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro an, und der Betroffene wird für 30 Tage des Platzes verwiesen. Ignoriert ein Abgemahnter das Betretungsverbot, sind weitere 500 Euro fällig.

Waffenverbotszone nach Mord

In Österreich gibt es seit 1. Dezember zwei Waffenverbotszonen: den Linzer Hinsenkampplatz, der als Drogenumschlagplatz und „Kriminalitäts-Hotspot“ gilt, sowie die Innsbrucker Bogenmeile, nachdem es dort Ende November eine tödliche Messerattacke gab.

