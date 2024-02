Wetter in den Semesterferien: "Durchwachsen, aber warm"

Auch der heutige Tag wird – genauso wie der gestrige Donnerstag – temperaturmäßig für die Jahreszeit ungewöhnlich: Mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu 16 Grad fühlt sich der Winter- eher einem Frühlingstag gleich.

Im Hinblick auf die bevorstehende Semesterferienwoche prognostiziert Josef Haslhofer, Meteorologe von Geosphere Austria, warmes, aber wechselhaftes Wetter.

Mehr zum Thema Chronik Temperaturen wie im Frühling: Bis zu 17 Grad am Freitag WIEN/LINZ. Das frühlingshafte Wetter in Österreich setzt sich fort - am Freitag werden örtlich Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet. Temperaturen wie im Frühling: Bis zu 17 Grad am Freitag

Der morgige Samstag wird überwiegend bewölkt, tagsüber sind auch immer wieder Regenschauer möglich. Im Mühlviertel ist mit zeitweisem Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen bleiben bei 8 bis 12 Grad verhältnismäßig warm.

Mit Restbewölkung und Frühnebel startet der Sonntag, tagsüber ist dann landesweit mit viel Sonne zu rechnen.

Lesen Sie auch: Jänner 2024 war der wärmste seit Messbeginn

Wechselhaft beginnt dann die neue Woche. Der Montag bringt Regen und es bleibt überwiegend bewölkt. Durch den aufkommenden Westwind fühlen sich die Temperaturen (6 bis 10 Grad) deutlich kühler an.

Regnerisch verläuft auch der Dienstag, während in der Wochenmitte wieder mehr sonnige Abschnitte zu erwarten sind. Zum weiteren Verlauf der Ferienwoche könne derzeit noch nicht viel gesagt werden, sagt Haslhofer. "Derzeit schaut es aber so aus, dass Wolken dominieren werden, es aber warm bleibt."

Zum Thema: 48,8 Grad: Europas neuer wissenschaftlich bestätigter Hitzerekord

In Summe war die erste Februarhälfte in Österreich laut Experten der Österreichischen Umweltzentrale sogar um fast 7 Grad wärmer als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 und damit rekordwarm. "Wenn es temperaturmäßig im Februar so weitergeht, wird das der wärmste Februar seit den Aufzeichnungen", sagt Haslhofer.

Das aktuelle Wetter in Oberösterreich:

