Rücken gerade, leicht in die Knie. Die Griffe locker in den Händen, dann im Bogen das Sensenblatt von rechts nach links durchs Gras ziehen. Dabei die Hände in Position halten, die Drehung kommt aus der Hüfte. Bis zum Schluss darauf achten, dass die Spitze der Sense am Boden bleibt. Klingt ganz schön kompliziert.

Es ist mein allererster Versuch. Doch schnell findet sich ein Rhythmus. Wie von selbst gleitet das Gerät leise zischend durchs Gras. Mit kleinen Schritten geht es vorwärts.

Die Anleitung kommt von Karl Katzinger. In Weitersfelden gibt der 66-Jährige seit 15 Jahren Kurse im Sensenmähen. Aus sicherer Entfernung ruft er Verbesserungsvorschläge. "Wer das mit Kraft macht, hat einfach keine Schneid", sagt der 66-Jährige. Schon sein Vater mähte den Garten von Hand, bis er über 90 Jahre alt war.

Schon der erste Versuch fasziniert. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Alte Handwerkskunst

Sein Vater gab außerdem eine Technik an Katzinger weiter, ohne die Sensenmähen fast unmöglich wäre: Beim Dengeln wird die Klinge der Sense mit einem Hammer auf einem Amboss flach geklopft, sodass sie möglichst scharf geschliffen werden kann.

Da das Gerät während des Mähens immer wieder mit einem Wetzstein geschärft werden muss, geht diese dünne Klinge mit der Zeit verloren. Daher muss regelmäßig gedengelt werden.

Wer mit einer scharfen Sense ausgerüstet ist, dem stehen alle Genüsse des Sensenmähens offen. Schon bei meinem ersten Versuch verliere ich mich in dem Rhythmus, dem Zischen der Klinge, den angenehmen Gerüchen.

Die Bewegung tut auch der Figur gut. Katzinger ist dafür der lebende Beweis. Die einzelnen Schwünge kosten zwar nur wenig Kraft, nach einer Weile gerät man aber trotzdem ins Schwitzen.

Dengeln mit Hammer und Amboss Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum Schutz der Artenvielfalt

Vielleicht der wichtigste Vorteil: Normalerweise wird mit der Sense nur zweimal im Jahr gemäht. So haben Blumen die Gelegenheit, voll aufzublühen.

Das erhält einerseits die Artenvielfalt der Pflanzen aufrecht, andererseits werden die blühenden Wiesen auch zum Tummelplatz für Bienen und andere Insekten. Am Ende bleibt bestes Heu übrig.

Von Rasenmähern und Motorsensen hält Katzinger wenig. "Mich stört besonders der Lärm", sagt er. Darüber hinaus verschmutzen benzin- oder dieselbetriebene Geräte die Luft.

Vor allem bei Privatgärten sieht er großes Potenzial für die Sense. Landwirtschaftliche Flächen können natürlich nicht von Hand gemäht werden. Hobbygärtner hingegen können sich beim Mähen entspannen und gleichzeitig ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Und am Ende steht man stolz auf der gemähten Wiese. Zufrieden wackle ich mit den Zehen – alles noch dran.

Mehr Informationen finden Sie unter www.sensenmaehen.at

Bernhard Selinger aus Offenhausen ist amtierender Europameister Bild: (Landjugend)

Europa sucht die besten Sensenmäher

Nur zwei Minuten und 13 Sekunden brauchte Bernhard Selinger, um hundert Quadratmeter Gras mit der Sense abzumähen.

Mit dieser Zeit holte der Landwirt und Monteur aus Offenhausen (Bezirk Wels-Land) 2017 den Sieg bei der Europameisterschaft im Handmähen in der Schweiz. Heuer hat der 29-Jährige die Chance, seinen Titel vor heimischem Publikum zu verteidigen: Die diesjährige EM findet am 14. und 15. August in St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) statt.

Gestern präsentierten Karl Grabmayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, und Eva-Maria Mayböck, Leiterin der Landjugend Oberösterreich, gemeinsam mit Markus Schmidseder und Felix Niedermayer von der Landjugend Diersbach und Taufkirchen an der Pram das Programm. Letztere Ortsgruppen organisieren die Veranstaltung, bei der 123 Damen und Herren aus neun Nationen starten. Auch eine Kinder-EM für Zehn- bis 14-Jährige findet statt. Die Männer müssen eine Fläche von hundert Quadratmetern mähen, Frauen und Kinder je 35 Quadratmeter. Bewertet werden Schnelligkeit, Technik, Sauberkeit.

Zwei Jahre Vorbereitung

Bis zu 5000 Besucher werden erwartet, für sie gibt es neben den Titelkämpfen ein buntes Rahmenprogramm. Dazu gehören unter anderem Livemusik, eine Mäherparade und ein Frühschoppen.

Bereits seit zwei Jahren arbeitet die Landjugend an der Vorbereitung der EM, die Grasfläche wurde bereits im Vorjahr gesät und wird seitdem gehegt und gepflegt. Auch Selinger absolviert ein intensives Trainingsprogramm. In den Wettkampf will er aber entspannt gehen: „Denn wenn man sich zu viel Druck macht, bleibt der Erfolg aus. Das Wichtigste ist, Spaß und Freude am Mähen zu haben.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Schau aufs Land Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Weitersfelden Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.