Zwölf Jahre danach: Start für das letzte Teilstück der Eferdinger Umfahrung

Lange haben die Anrainer in Pupping und Karling (Gemeinde Hartkirchen) auf den Weiterbau des dritten Abschnitts der Eferdinger Umfahrung gewartet. Heute war es so weit: Mit dem offiziellen Spatenstich wurde das Straßenbauprojekt begonnen, das eine deutliche Verkehrsentlastung für die Bevölkerung in den beiden Ortszentren bringen wird. Mit Baukosten von 48 Millionen Euro ist die Umfahrung auch ein wichtiger Impuls für die regionale Bauwirtschaft.

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das Projekt ein wichtiges Signal, wir setzen viel Geld für eine funktionierende Infrastruktur ein", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) betonte, dass die Bürger durch weniger Verkehr, Lärm und Emissionen direkt in ihren Wohngebieten profitieren würden und die Verkehrssicherheit erhöht werde.

Gefährliches Nadelöhr

Die engen Ortsdurchfahrten werden vom Schwerverkehr entlastet, besonders die Ortschaft Karling ist ein Nadelöhr, dort müssen Lkw bei Gegenverkehr auf den Gehsteig ausweichen, was dort täglich zu beobachten ist.

Die Umfahrung mit dem Ausbau der B130 Nibelungenstraße und der B131 Aschacher Straße hat eine Länge von 4,6 Kilometern. Sie schließt direkt an die Umfahrung Eferding an und wird die Aschacher Straße aus dem Wohngebiet von Hartkirchen in das Betriebsbaugebiet verlagern. Außerdem gehen die Verkehrsprognosen davon aus, dass auch die Brandstätter Straße, die ins Eferding Zentrum führt, spürbar entlastet wird.

Begonnen wird mit den sieben Brückenbauwerken. Die markanteste Flussquerung ist die Aschachbrücke in Hartkirchen mit einer Länge von 100 Metern und einer Bogenhöhe von 15 Metern. "Danach kann der Bauverkehr über die Bautrasse abseits der bestehenden Straßen erfolgen", sagt Christian Dick, Abteilungsleiter Straßenneubau und -erhaltung.

Die Baufertigstellung ist für Juli 2027 geplant. Gebaut werden auch zwei Kilometer an Nebenwegen. Investiert wird außerdem in Natur- und Artenschutzmaßnahmen wie Amphibienschutzzäune und Biberschutzgitter.

Lange Geschichte

Der Bau der Entlastungsstraßen in Eferding hat eine lange Geschichte. Nach jahrzehntelangen Diskussionen auch wegen der wertvollen landwirtschaftlichen Flächen im Eferdinger Becken wurde 2012 mit dem ersten Abschnitt der Eferdinger Umfahrung begonnen. Der zweite Teilabschnitt wurde 2016 für den Verkehr freigegeben. Mit Unterschriftenaktionen und Transparenten in ihren Wohngebieten kämpften dann Anrainer, Bürgerinitiativen und Lokalpolitiker für den Weiterbau der Umfahrung. Diese Lücke wird nun geschlossen.

