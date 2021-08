Zur 800-Jahr-Feier wird die Nibelungenstadt glänzen

Die drittälteste Stadt Österreichs will zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung im nächsten Jahr besonders glänzen und sich von ihrer besten Seite präsentieren. Dabei helfen mehr als 50 Hausbesitzer mit und bringen die Fassaden ihrer historischen Gebäude auf Hochglanz. Die Beteiligung an der Fassadenförderaktion hat in der Bezirksstadt alle Erwartungen übertroffen. Bis zu 8000 Euro Förderung pro Objekt, die je zu einem Drittel von Bundesdenkmalamt, dem Land Oberösterreich und der Stadt Eferding übernommen werden, haben einen zusätzlichen Anschub gegeben.

Derzeit wird an vielen Fassaden gearbeitet, zum Teil sind die Projekte auch bereits abgeschlossen, so etwa jenes der Sparkasse, die in neuem Glanz erstrahlt.

Außerdem wird der Stadtplatz durch eine neue indirekte LED-Beleuchtung in ein schöneres Licht getaucht.

Einige Erfolge gab es zuletzt auch bei der Ansiedlung neuer Geschäfte oder bei der Übernahme von Betrieben. Den Gründerwettbewerb "Stadt-up Eferding" hat wie berichtet Andrea Freund gewonnen, deren neuer Gastrobetrieb am Stadtplatz (Freund’s Lokal) bereits sehr gut angenommen wird. Ausgezeichnet wurden auch "mei Greisslerei" von Daniela Brandlmayr, die ihr Angebot nun erweitern wird, sowie "MiMiMi and Friends", ein Familienbetrieb im Bereich Schmuckproduktion, der noch heuer ein Geschäft im Stadtzentrum eröffnen wird. "Wir konnten in dieser herausfordernden Zeit wichtige Impulse zur Innenstadtbelebung setzen", sagt Bürgermeister Severin Mair (VP).

Dass es in Eferding weiterhin die Traditionsbuchhandlung Harrer gibt, dafür trägt nun die junge Linzer Buchhändlerin Melanie Hofinger Sorge, die das Geschäft im April übernommen hat.

Chillen auf dem Stadtplatz

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lockt auch in diesem Sommer jeden Donnerstag die Sommer-Lounge auf den Stadtplatz und bringt Leben in die Stadt. Die Gastronomen bieten eine vergrößerte Gastgartenfläche, Liegestühle und Live-Musik laden zum Chillen im Zentrum ein.

Der Veranstaltungshöhepunkt in Eferding ist heuer die musikalische Sommernacht mit Opernstar Rolando Villazón und der Salzburger Philharmonie am 28. August auf dem Stadtplatz. Das Konzert veranstaltet der Kiwanis Club Eferding in Kooperation mit der Stadt. Die Veranstaltung war bereits im Vorjahr geplant, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. (krai)