Zahl der jungen Arbeitslosen in Wels steigt

"Die Langzeitarbeitslosigkeit geht im Jahresvergleich noch weiter zurück, aber wir haben mehr männliche, junge und gering qualifizierte Arbeitsuchende", sagt Othmar Kraml, Leiter des Arbeitsmarktservice Wels. Einen Rückgang gibt es bei den offenen Stellen, besonders bei Hilfsarbeit und bei den Büroberufen. "Auch im Leasingbereich haben wir mehr Arbeitsuchende und einen Rückgang an offenen Stellen zu verzeichnen", sagt Kraml. Der Bestand an offenen Stellen sei insgesamt mit 3181 (minus 537 gegenüber dem Vorjahr; –249 zum Vormonat) weiter gut, allerdings nun wieder niedriger als die Zahl der Arbeitsuchenden.

Weniger Langzeitarbeitslose

In den beiden Nachbarbezirken Grieskirchen und Eferding kann man weiterhin von Vollbeschäftigung sprechen.

Im Bezirk Grieskirchen betrug die Arbeitslosigkeit mit Ende Oktober 2,6 Prozent, das ist die viertniedrigste Arbeitslosenquote in Oberösterreich. "Die Langzeitarbeitslosigkeit, die Vormerk- und die Verweildauer gehen weiter zurück", sagt Franz-Reinhold Forster, Leiter des Arbeitsmarktservice Grieskirchen. Den 808 vorgemerkten Arbeitslosen stehen 1081 offene Stellen gegenüber. 321 bereiten sich in Schulungen auf den (Wieder-)Einstieg in den Job vor. "Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist ungebrochen, die Wintermonate bleiben aber unsicher, wobei die Prognosen der Wirtschaftsforscher für das 1. Quartal 2024 vorsichtig optimistisch sind", sagt Forster. Die derzeit 58 Lehrstellensuchenden können aus 249 Lehrstellenangeboten wählen.

In Eferding lag die Arbeitslosigkeit mit Ende Oktober bei 2,1 Prozent (September: 2,3 Prozent). 337 Personen sind derzeit beim AMS als arbeitssuchend gemeldet, 182 absolvieren eine Schulung.

