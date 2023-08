Welser Volksfest: "Wir sind bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht"

WELS. In zwei Wochen ist es so weit. Das Welser Volksfest wird von 14. bis 17. September wieder Tausende Besucher in die Messestadt locken. "Wir sind bis zum letzten Quadratmeter ausgebucht, kein einziger Stand hat mehr Platz, mehr geht nicht", sagt Messedirektor Robert Schneider.

Ab nächster Woche werden die Schausteller auf dem Festgelände ihre rasanten Fahrgeschäfte aufbauen, 31 sind es insgesamt. Take Off, Chaos, Black Out, Panic, No Limit und viele mehr werden den Nervenkitzel garantieren.

Das 1878 erstmals veranstaltete Welser Traditionsfest zieht alle Altersgruppen an. "Es ist vor allem auch ein Fest der Familie. Bei der Planung achten wir darauf, dass für alle etwas dabei ist", betont Projektleiterin Christine Wimmer, die bereits seit 17 Jahren die Organisation und den Aufbau des Volksfestes verantwortet. Dabei schenkt sie auch dem Luftraum besondere Aufmerksamkeit, damit der nötige Sicherheitsabstand zwischen den Fahrgeschäften gewährleistet ist.

Und sie hat auch einen Tipp für Familien parat: Am Freitagnachmittag gibt es wieder bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei den Fahrgeschäften und ein buntes Kinderprogramm.

Nacht der Tracht

Die 2018 zuletzt veranstaltete "Nacht der Tracht" findet heuer am Donnerstag bei der Probebeleuchtung wieder statt. Traditionell laden an diesem Tag die Welser Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Volksfest ein. Im 60 Meter langen Bierzelt mit Ludwig Kleinlehner als Festwirt wird zünftig in Dirndl und Lederhose mit der Gruppe "Dirndl Rocker" und DJ Matty Valentino gefeiert. Der größten Gruppe winkt als Hauptpreis ein Besuch bei der Brauerei Gösser. Als musikalische Stimmungsmacher treten außerdem am Freitag "Zwirn" und am Samstag "Chaos" im Festzelt auf. Es empfiehlt sich eine Reservierung

Auch die Stände in der Weinkost sind bereits vollständig ausgebucht. Dort und im Weindorf für das junge Publikum werden DJs auflegen.

Welser Volksfest: Donnerstag, 14. September, ab 18 Uhr bis Sonntag, 17. September. Das Weindorf für die Jugend hat am Freitag und Samstag ab 20 Uhr geöffnet (Do. und So. geschlossen).

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger