Welser lassen ihr Auto öfter stehen und gehen zu Fuß oder fahren mit dem Rad

Das Auto ist in Wels weiterhin das Verkehrsmittel Nummer eins. Das zeigt die vom Land Oberösterreich landesweit durchgeführte Verkehrserhebung aus dem Jahr 2022, deren detaillierte Ergebnisse für Wels Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) gestern präsentierten. Demnach werden 61,5 Prozent der insgesamt 184.200 Wege täglich mit dem Auto zurückgelegt. Aber der Anteil nimmt nun erstmals leicht ab (- 1,1 Prozent), nachdem es bislang jährlich nur Steigerungen gegeben hat. Zuwächse gab es hingegen bei den Wegen zu Fuß (+ 19 Prozent) und mit dem Rad (+ 37 Prozent) gegenüber der zuletzt 2012 durchgeführten Verkehrserhebung.

Allerdings fahren vier Fünftel der Bewohner aus Umlandgemeinden mit dem Auto nach Wels (84.000 Wege täglich). Der öffentliche Verkehr ist mit 15 Prozent abgeschlagen. "Das ist ein Wermutstropfen, wir müssen den öffentlichen Verkehr über die Gemeindegrenzen hinweg stärken", sagt Stadtchef Rabl. Zuständig sei freilich das Land Oberösterreich. Auch das Angebot der Wels Linien müsse konsequent ausgebaut werden. Derzeit liegt der Anteil des öffentlichen Verkehrs in der 65.000-Einwohner-Stadt bei knapp 9 Prozent.

Kein Anlass für Jubelmeldungen

Mobilitätsstadtrat Ganzert betont, die Zahlen geben keinen Anlass zu Jubelmeldungen. "Dass der motorisierte Individualverkehr abnimmt, ist dringend notwendig." Schließlich steigt die Bevölkerungszahl stetig und damit auch die zurückgelegten Wege. Gründe für den Rückgang des motorisierten Verkehrs seien der Ausbau der Radwege, neue Mobilitätsformen wie E-Scooter sowie die Sensibilisierung der Bevölkerung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.

Der Welser Gemeinderat hat sich bekanntlich fraktionsübergreifend als Ziel für 2030 vorgenommen, den Radverkehrsanteil von derzeit knapp elf Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen. Aktuell hat Wels 331 Kilometer Radwege. "215 Kilometer davon sind gut ausgebaut, bei den restlichen besteht noch Handlungsbedarf", sagt Ganzert, der allerdings betont, dass noch nie so viel in die Radinfrastruktur investiert worden sei wie derzeit. So ist für die neue Radwegbrücke über die Traun nach Schleißheim am 3. September Spatenstich. Fertiggestellt werden demnächst die neuen Radwege in der Roseggerstraße und in der Vogelweiderstraße. "Wir sind schon dahinter und investieren sehr viel Geld", sagt Bürgermeister Rabl. Auch in die Sicherheit für die Radler müssten weiterhin finanzielle Mittel fließen.

Radhauptrouten nach Wels

Um den Alltagsradverkehr zu erhöhen, läuft derzeit rund um Linz der Ausbau von Radhauptrouten. Die sollen auch im Raum Wels umgesetzt werden, etwa von Buchkirchen nach Wels. "Eine Radverkehrsschnellroute kommt mit dem neuen Volksgarten auch vom Turnverein zum Welldorado", sagt Rabl.

Um die Zahl der Radler künftig genauer zu erfassen, wird es bei den Radweg-Neuprojekten automatische Zählstellen geben. Im Juni und Juli wurden an zehn Stellen in der Region Wels Radverkehrszählungen durchgeführt. Die Auswertung soll bis November erfolgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger