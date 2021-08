Welser Grüne verstärken sich

Nun kündigten die Welser Grünen weitere Überraschungen an: So ist "Black Horse"-Wirt und Judoka Roman Seier auf Platz 13 gereiht. Ina Stadlbauer, Leiterin des Pernauer Kindergartens, folgt ihm auf Platz 14. Andrea Matousch von den "Musicalwaves" (16), Konzertveranstalter und "Whobbles"-Frontmann Robin Beer (27), Zahnarzt Yorck Zebuhr (19) und Buchhandels-Ikone Edwin Mayr (17) stehen gleichfalls auf der grünen Wahlliste, die einen 50-prozentigen Frauenanteil aufweist. Auf Platz 37 und damit am Ende der Liste findet sich mit Eva Maria Hebel die erste Welser Grün-Gemeinderätin.