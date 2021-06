Welser bestellte kiloweise Heroin im Internet

Drei Sendungen, die der Welser via Darknet bestellt hatte, konnten die Beamten der Kriminalpolizei Wels abfangen. Darin enthalten waren knapp 50 Gramm Methamphetamin, rund 300 Gramm Kokain und etwa 550 Gramm Heroin. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Polizisten dann weitere 25 Gramm Kokain und 100 Gramm Heroin. Auch diverse Streckmittel und Utensilien zur Herstellung der Endprodukte hat der 43-Jährige in seiner Wohnung.

Zudem hatte der Welser, gegen den ein Waffenverbot besteht, ein Schrotgewehr und diverse Munition zuhause. Auch IT-Beweismittel wurden sichergestellt. Bei der Auswertung stellte sich heraus, dass die drei Krypto-Wallets des Mannes seit Anfang 2020 ein Gesamtvolumen im sechsstelligen Eurobereich aufwiesen.

Verkäufer aus den Niederlanden

Die Polizei geht davon aus, dass dem Verdächtigen im vergangenen Jahr 26 ähnlich gelagerte Drogenpakete zugestellt worden waren. Beim Absender dürfte es sich um einen Darknet-Verkäufer aus den Niederlanden handeln. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verkäufers laufen beim Polizeipräsidium Aachen.

Der 43-Jährige wurde über Antrag der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. In den Einvernahmen zeigte er sich nicht geständig, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Festnahmen in Niederösterreich und Wien

Ein größerer Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität ist der Polizei in Niederösterreich gelungen. Zehn Männer, die 25 Kilo Drogen im Straßenverkaufswert von mehreren hunderttausend Euro in Niederösterreich und Wien in Umlauf gebracht hatten, wurden festgenommen. Bargeld und Drogen in rauen Mengen konnten sicher gestellt werden. Mehr dazu in diesem Artikel: