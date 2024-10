Welser (70) seit 40 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle war dem 70-Jährigen zum Verhängnis geworden: Der Pensionist war am Mittwoch gegen 16:20 Uhr in der Hamerlingstraße von Polizisten angehalten worden. Dabei stellte sich heraus, dass er seit 40 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt und diesem Umstand zum Trotz dennoch immer wieder mit dem Auto fährt. Dem Wiederholungstäter wurde die Weiterfahrt untersagt. Anzeige folgt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Erst am Vortag hatte die Exekutive in Oberösterreich mit einem beratungsresistenten Autofahrer zu tun: Ein 59-jähriger Rumäne, der ebenfalls keinen Führerschein mehr besitzt, war am Montagvormittag in Gmunden erwischt worden. Nur etwas mehr als eine Stunde später traf ihn eine Polizeistreife abermals beim Lenken seines Autos an.

